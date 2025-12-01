Zidane avec Mbappé : La réunion au sommet qui peut tout faire basculer !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé l’été dernier sur le banc du Real Madrid, Xabi Alonso se serait déjà mis certains cadres de son vestiaire à dos, qui auraient des doutes sur son approche tactique. Les dirigeants madrilènes auraient prévu de se réunir en urgence jeudi pour discuter de son avenir, alors que plusieurs coéquipiers de Kylian Mbappé réclameraient le retour de Zinedine Zidane.

Tenu en échec par Gérone (1-1) dimanche soir, le Real Madrid a laissé la première place de Liga au FC Barcelone, vainqueur face à Alavés (3-1) la veille. C’est le troisième match nul consécutif en championnat pour les Merengue et certains choix de Xabi Alonso interrogent.

Xabi Alonso déjà menacé au Real Madrid ? Le technicien espagnol, arrivé l’été dernier en provenance du Bayer Leverkusen, serait même déjà menacé. Selon Indykaila News, il y aurait une rupture entre Xabi Alonso et plusieurs cadres du Real Madrid, qui auraient des inquiétudes concernant son approche tactique. En ce sens, le Mirror indiquait que Federico Valverde aurait des envies d’ailleurs du fait de sa relation avec son entraîneur.