Séparation avec Mbappé : La presse anglaise lâche une bombe !

Dans une formation du Real Madrid désormais totalement menée par Kylian Mbappé, certaines stars du club madrilène ne sont pas en forme. A l’instar de Vinicius Jr, Federico Valverde aurait du mal avec Xabi Alonso, arrivé cet été sur le banc. Le milieu de terrain uruguayen aurait même demandé son transfert selon la presse anglaise.

Malgré un début de saison intéressant, l’ambiance en interne semble plutôt tendue du côté du Real Madrid. Arrivé sur le banc du club madrilène cet été, Xabi Alonso ne parvient pas encore à totalement convaincre son vestiaire. Dans une équipe où désormais, Kylian Mbappé règne en maître, certaines stars ne sont pas au meilleur de leur forme.

Certaines stars au plus bas du côté du Real Madrid C’est notamment le cas de Vinicius Jr. Le Brésilien avait été remplacé contre le Barça lors du Classico il y a plusieurs semaines, et n’avait pas caché sa frustration. Mais le numéro 7 n’est pas le seul. En effet, à en croire les dernières indiscrétions du Mirror, Federico Valverde aurait des envies d’ailleurs. En interne, l’Uruguayen ne posséderait pas de très bonnes relations avec Xabi Alonso.