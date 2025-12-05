Grande annonce au PSG : Dembélé va être remplacé !

Après la saison exceptionnelle du PSG, Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d’Or. Pour Javier Pastore, présent au Parc des Princes à l’occasion d'une soirée spéciale organisée par le club pour récompenser les supporters les plus fidèles, d’autres Parisiens devraient prochainement succéder à l’international français au palmarès.
Avec neuf jours parmi les trente nommés, le Paris Saint-Germain a égalé le record du Real Madrid au Ballon d’Or. Et sans grande surprise, c’est Ousmane Dembélé qui est reparti avec la plus prestigieuse des distinctions individuelles en devançant notamment ses coéquipiers Gianluigi Donnarumma, Désiré Doué, Fabian Ruiz, Achraf Hakimi, Joao Neves, Khvitcha Kvaratskhelia, Nuno Mendes et Vitinha.
Ousmane Dembélé rapidement remplacé ?
Pour Javier Pastore, de passage au Parc des Princes mercredi dans le cadre d’une soirée spéciale organisée par le club pour ses supporters qui comptent quarante saisons d’abonnement, Ousmane Dembélé devrait rapidement voir un autre joueur du PSG lui succéder au palmarès du Ballon d’Or.
« Il y aura d’autres Ballons d’or issus de cette équipe »
« Il y aura d’autres Ballons d’or issus de cette équipe, vous verrez, a confié Javier Pastore aux quatorze fidèles supporters réunis au Parc des Princes, rapporté par Le Parisien. Et les structures sont fantastiques. Si j’ai un enfant qui est doué, j’essaierai de le mettre dans le meilleur centre d’entraînement du monde. Et c’est Paris. »