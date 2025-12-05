Grande annonce au PSG : Dembélé va être remplacé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après la saison exceptionnelle du PSG, Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d’Or. Pour Javier Pastore, présent au Parc des Princes à l’occasion d'une soirée spéciale organisée par le club pour récompenser les supporters les plus fidèles, d’autres Parisiens devraient prochainement succéder à l’international français au palmarès.

Avec neuf jours parmi les trente nommés, le Paris Saint-Germain a égalé le record du Real Madrid au Ballon d’Or. Et sans grande surprise, c’est Ousmane Dembélé qui est reparti avec la plus prestigieuse des distinctions individuelles en devançant notamment ses coéquipiers Gianluigi Donnarumma, Désiré Doué, Fabian Ruiz, Achraf Hakimi, Joao Neves, Khvitcha Kvaratskhelia, Nuno Mendes et Vitinha.

Ousmane Dembélé rapidement remplacé ? Pour Javier Pastore, de passage au Parc des Princes mercredi dans le cadre d’une soirée spéciale organisée par le club pour ses supporters qui comptent quarante saisons d’abonnement, Ousmane Dembélé devrait rapidement voir un autre joueur du PSG lui succéder au palmarès du Ballon d’Or.