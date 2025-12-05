«Ça n’aurait pas dû exister» : Le geste fou d’un joueur du PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Chouchou des supporters du PSG, Javier Pastore a enflammé le Parc des Princes un soir d’avril 2014 avec son but contre Chelsea en quart de finale aller de Ligue des champions. Douze ans plus tard, l’ancien numéro 27 du club est revenu sur cette action restée dans les mémoires.

Passé par le PSG entre 2011 et 2018, devenant à l’époque le joueur le plus cher de l’histoire du club et du football français avec un transfert à 42 millions d’euros, Javier Pastore est entré dans le cœur des supporters, qui n’ont pas oublié l’ancien international argentin. Ce dernier s’est notamment illustré un soir d’avril 2014, avec un but dans les dernières secondes contre Chelsea (3-1) en Ligue des champions.

Le but magique de Pastore Ce 2 avril, Javier Pastore avait dribblé plusieurs joueurs au bord de la ligne de sortie de but avant de trouver le chemin des filets dans un angle fermé. Présent au Parc des Princes mercredi soir pour un événement organisé par le PSG réunissant quelques fidèles supporters, l’Argentin est revenu sur cette action folle restée dans les mémoires.