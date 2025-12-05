«Ça n’aurait pas dû exister» : Le geste fou d’un joueur du PSG

Chouchou des supporters du PSG, Javier Pastore a enflammé le Parc des Princes un soir d’avril 2014 avec son but contre Chelsea en quart de finale aller de Ligue des champions. Douze ans plus tard, l’ancien numéro 27 du club est revenu sur cette action restée dans les mémoires.
Passé par le PSG entre 2011 et 2018, devenant à l’époque le joueur le plus cher de l’histoire du club et du football français avec un transfert à 42 millions d’euros, Javier Pastore est entré dans le cœur des supporters, qui n’ont pas oublié l’ancien international argentin. Ce dernier s’est notamment illustré un soir d’avril 2014, avec un but dans les dernières secondes contre Chelsea (3-1) en Ligue des champions.
Le but magique de Pastore
Ce 2 avril, Javier Pastore avait dribblé plusieurs joueurs au bord de la ligne de sortie de but avant de trouver le chemin des filets dans un angle fermé. Présent au Parc des Princes mercredi soir pour un événement organisé par le PSG réunissant quelques fidèles supporters, l’Argentin est revenu sur cette action folle restée dans les mémoires.
« J’ai complètement manqué mon premier contrôle de balle »
« La vérité, c’est que je ne pensais pas à marquer mais à gagner du temps. Et surtout, j’ai complètement manqué mon premier contrôle de balle, ce qui m’a obligé à dribbler. Normalement, ce but n’aurait pas dû exister », a confié Javier Pastore. Malheureusement pour le PSG, ce but n’avait pas permis aux hommes de Laurent Blanc de se qualifier pour les demi-finales avec une défaite à Stamford Bridge (0-2) lors du match retour.