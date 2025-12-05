Russie : Un joueur du PSG sous la menace !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour Matvey Safonov, le départ de Gianluigi Donnarumma n'aura finalement rien changé. En effet, le Russe reste le numéro 2 dans la hiérarchie au PSG, derrière Lucas Chevalier. Il n'a d'ailleurs pour l'instant pas jouer la moindre minute. Face à cette situation, Safonov risquerait d'ailleurs gros du côté de la Russie.

Ce samedi, face à Rennes, Matvey Safonov pourrait avoir l'occasion de disputer ses premières minutes cette saison avec le PSG. Rongeant son frein dans l'ombre de Lucas Chevalier, le Russe pourrait enfin avoir sa chance. Du temps de jeu d'ailleurs nécessaire si Safonov veut rester le titulaire en sélection de Russie, où sa situation suscite de plus en plus d'incompréhensions.

« Les Russes ne comprennent pas trop pourquoi il est encore appelé » Journaliste russe pour Sport 24, Vladislav Shapiro a évoqué le cas Matvey Safonov en sélection. Alors que le gardien du PSG serait en grand danger, il a expliqué pour L'Equipe : « Les supporters pensaient que le départ de (Gianluigi) Donnarumma lui donnerait plus de place. Le fait qu'il ne joue pas du tout a des conséquences sur sa place en sélection. Forcément, compte tenu de la situation, les Russes ne comprennent pas trop pourquoi il est encore appelé. Il risque même de perdre sa place ».