Panique au PSG, ce joueur répond cash !

Actuellement deuxième de Ligue 1, le PSG a affiché quelques difficultés en championnat depuis le début de saison. Le club parisien, qui reste sur une défaite à Monaco, doit montrer un autre visage. Joueur le plus utilisé par Luis Enrique cette saison, Warren Zaïre-Emery en est quant à lui bien conscient.
Le PSG en difficulté. Quasi-impérial en Ligue des Champions, le club de la capitale a plus de mal en championnat. Battue par Monaco le week-end dernier, la formation de Luis Enrique a perdu sa première place au classement au profit du RC Lens.
Le PSG galère en Ligue 1
Clairement, le PSG doit réagir. Mais pas de crise pour autant. Ce jeudi, à l’occasion d’une journée ouverte aux médias, Warren Zaïre-Emery a été interrogé sur la méforme actuelle des siens en Ligue 1, et a affirmé qu’il n’y avait aucun motif d’inquiétude au sein du vestiaire.
« On est dans une bonne ambiance à l’entraînement »
« Pas d’inquiétude. Il reste beaucoup de matchs. On est dans une bonne ambiance à l’entraînement, on continue à progresser et à voir ce qui fonctionne le moins entre nous. On sait que le championnat est difficile avec beaucoup de matchs. Nos adversaires nous analysent et changent. Nous aussi, on doit changer et faire de la vidéo pour voir ce sur quoi on doit progresser. On ne peut pas toujours être au top, mais il faut continuer dans ce sens-là », confie le numéro 33 en zone mixte.