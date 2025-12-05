Panique au PSG, ce joueur répond cash !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Actuellement deuxième de Ligue 1, le PSG a affiché quelques difficultés en championnat depuis le début de saison. Le club parisien, qui reste sur une défaite à Monaco, doit montrer un autre visage. Joueur le plus utilisé par Luis Enrique cette saison, Warren Zaïre-Emery en est quant à lui bien conscient.

Le PSG en difficulté. Quasi-impérial en Ligue des Champions, le club de la capitale a plus de mal en championnat. Battue par Monaco le week-end dernier, la formation de Luis Enrique a perdu sa première place au classement au profit du RC Lens.

Le PSG galère en Ligue 1 Clairement, le PSG doit réagir. Mais pas de crise pour autant. Ce jeudi, à l’occasion d’une journée ouverte aux médias, Warren Zaïre-Emery a été interrogé sur la méforme actuelle des siens en Ligue 1, et a affirmé qu’il n’y avait aucun motif d’inquiétude au sein du vestiaire.