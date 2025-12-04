Didier Deschamps : L’appel du PSG

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery (19 ans) retrouve du temps de jeu dernièrement sous les ordres de Luis Enrique. Ce qui lui faisait défaut à un moment donné, le rétrogradant avec l’équipe de France Espoirs. De retour chez les A au dernier rassemblement des Bleus de par sa convocation actée par Didier Deschamps, Zaïre-Emery a interpellé le sélectionneur pour la Coupe du monde au Campus PSG.

Ce jeudi, un Media Day a eu lieu au Campus PSG. Les portes du centre d’entraînement du Paris Saint-Germain ont été ouvertes aux journalistes à Poissy. Ce qui a permis à Warren Zaïre-Emery entre autres d’évoquer son passage en équipe de France Espoirs lorsque son temps de jeu sous Luis Enrique était moins important au début de saison.

«Il y a toujours un espoir et j'espère y être» Un retour en arrière qui a été bénéfique à l’international français de 19 ans. « Il y avait un manque de confiance. Ça m’a fait du bien d’aller en Espoirs ». De retour avec l’équipe de France A pendant la trêve internationale de novembre, Warren Zaïre-Emery compte bien poursuivre sur cette lancée et vivre sa première Coupe du monde à 20 ans l’été prochain en Amérique du nord. « Il y a toujours un espoir et j'espère y être. Oui, je vais regarder le tirage au sort. Peu importe l'adversaire, tout ce qu'on veut c'est jouer les matchs et y être ».