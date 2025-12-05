PSG : Le coup historique annoncé en direct !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Vainqueur de sa première Ligue des Champions en mai dernier, le PSG ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Le club parisien souhaite bâtir une véritable dynastie victorieuse, comme l’a récemment rappelé Luis Enrique. Un constat partagé par Vitinha, qui croit en un back-to-back historique en C1 pour les Parisiens.

Le 31 mai dernier, le PSG entrait définitivement dans l’histoire en remportant la Ligue des Champions. Mais le club parisien n’a depuis tenu qu’un seul mot d’ordre : ne pas s’arrêter en si bon chemin. De Nasser Al-Khelaïfi à Luis Enrique, tous ont tenu le même discours, à savoir se battre jusqu’au bout afin de remporter de nouveau la C1.

« Un back to back, ce serait encore plus incroyable » Auteur d’un bon début de campagne européenne, le PSG peut-il rêver d’un second sacre consécutif en Ligue des Champions ? Une chose est certaine, Vitinha lui, y croit dur comme fer. « Bien sûr, qui ne veut pas gagner la Ligue des Champions ? On veut tous la gagner encore une fois, un back to back, ce serait encore plus incroyable », a ainsi lâché le Portugais, interrogé ce jeudi lors du média day organisé par le club parisien.