PSG : Dépression à cause de Luis Enrique, la presse balance !

L’année dernière, Movistar diffusait un documentaire sur Luis Enrique. Intitulé « Vous ne pouvez pas comprendre », ce dernier diffusé en France par Canal + révélait un détail intéressant concernant l’entraîneur du PSG. Ce dernier avait demandé à ses joueurs de presser Ronald Araujo lors du quart de finale de la Ligue des Champions 2023-2024. Une consigne qui a laissé des séquelles au défenseur du FC Barcelone.

Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique a rapidement posé sa patte sur le style de jeu parisien. Un jeu qui, sans le ballon, repose sur un pressing intense. Lors de sa première saison sur le banc à Paris, le coach espagnol s’était notamment distingué avec une masterclass tactique lors du quart de finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone.

Luis Enrique a fait mal à Ronald Araujo Comme l’a révélé à posteriori le documentaire « Vous ne pouvez pas comprendre », Luis Enrique avait demandé à ses joueurs de gêner Ronald Araujo. « Araujo est un joueur de haut niveau, mais il a des problèmes pour sortir le ballon de derrière. Chaque fois qu'il reçoit le ballon, nous bloquons une ligne de passe et nous sommes dans le jeu », exigeait ainsi l’entraîneur du PSG.