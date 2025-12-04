Calvaire au PSG : Il déballe tout en public !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Du côté du Paris Saint-Germain, il y a eu une flopée de blessures depuis le coup d’envoi d’une saison avec une coupure estivale trop courte en raison de la Coupe du monde des clubs. De quoi contrecarrer la préparation de l’équipe de Luis Enrique et d’expliquer quelques trous d’air selon Vitinha. Il dit tout aux journalistes pendant le Media Day.

Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Fabian Ruiz, Marquinhos… Tous ont été blessés cette saison et ont depuis signé leur retour à la compétition. Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Désiré Doué sont toujours sur le carreau alors que Lucas Chevalier a contracté une douleur à la cheville après un tacle appuyé de Lamine Camara sur la pelouse de Monaco samedi dernier (0-1).

«L'enchaînement de la saison dernière, le peu de vacances, la fatigue, la quantité de blessures...» Une longue liste de blessés qui a empêché le PSG d’avoir un groupe complet depuis le début de la saison. Un point important souligné par Vitinha pendant le Media Day au moment de faire le bilan de cette première partie d’exercice au Campus PSG ce jeudi. « On fait un bon début de saison. Bien sûr qu'on est deuxième du championnat et on n'aime pas ça. On veut être premiers, comme toujours, mais il y a plusieurs circonstances qui ont une influence sur le début de saison: l'enchaînement de la saison dernière, le peu de vacances, la fatigue, la quantité de blessures qu'on a eues avec un groupe pas au complet une seule fois ».