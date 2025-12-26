Griezmann revient Zidane : L'annonce surréaliste !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l'approche de la Coupe du monde qui se déroulera en Amérique du Nord, plusieurs doutes subsistent au sujet de la liste de l'équipe de France, à commencer par un éventuel retour de Paul Pogba. Cependant, Frank Leboeuf n'y croit pas une seule seconde, puisqu'il estime même qu'il y a plus de chance de voir revenir Antoine Griezmann et Zinédine Zidane.

La liste de l'équipe de France pour la prochaine Coupe du monde n'est évidemment pas encore connue, mais plusieurs joueurs sont quasiment assurés d'y aller. Parmi les doutes, la présence de Paul Pogba fait parler depuis qu'il a signé à l'AS Monaco. Cependant, Frank Leboeuf n'y croit absolument pas.

«Pogba ? Pourquoi ne pas appeler Griezmann et Zidane aussi !» « Il a plus de 30 ans et d'autres joueurs ont prouvé leur régularité. Ce sera difficile pour Didier Deschamps de dire : “D'accord, je le prends” », confie-t-il dans un premier temps dans une interview accordée à Goal, avant de poursuivre.