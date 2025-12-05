Un nouveau crack au PSG : Le verdict est tombé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant désormais axé sa politique de recrutement vers de jeunes joueurs en devenir, le PSG regarderait... du côté du LOSC. En effet, ces dernières heures, il a été annoncé qu'Ayyoub Bouaddi pourrait prochainement s'engager avec le club de la capitale. La signature avec le PSG est-elle alors vraiment imminente ? Pas sûr...

Le PSG tiendrait-il son prochain crack ? Celui-ci pourrait se trouver actuellement du côté du LOSC et se nommerait Ayyoub Bouaddi. A seulement 18 ans, le milieu de terrain franco-marocain fait déjà forte impression malgré son jeune âge. De quoi donc taper dans l'oeil du club de la capitale. C'est ainsi que selon les informations de ESPN, Bouaddi serait tout proche de signer avec le PSG.

Le démenti à propos du PSG ! Mais voilà qu'une version différente a été donné par l'entourage d'Ayyoub Bouaddi en réponse à ces rumeurs apparues ces dernières heures. Ainsi, pour Sky, le clan du Lillois a démenti l'imminence d'une arrivée au PSG. Il a d'ailleurs été précisé qu'il n'y aurait aucune discussion entre Bouaddi et le club de la capitale.