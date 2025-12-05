Transfert de Donnarumma : L'immense surprise au PSG, c'est le choc !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, le PSG a décidé de se séparer de Gianluigi Donnarumma. Une décision fracassante influencée par la volonté de Luis Enrique de recruter Lucas Chevalier. L'Italien s'en est donc allé, étant vendu à Manchester City. Un départ suite auquel Matvey Safonov s'attendait à plus jouer au PSG. Ce n'est finalement pas le cas...

Doublure de Gianluigi Donnarumma la saison dernière au PSG, Matvey Safonov avait tout de même disputé 17 rencontres toutes compétitions confondues. A l'heure actuelle, le Russe en est... à 0. En effet, depuis le début de cet exercice, le 2ème gardien du PSG n'a toujours pas eu sa chance avec Luis Enrique. Une situation à laquelle Safonov ne s'attendait visiblement clairement pas.

Safonov espérait jouer plus au PSG ! Alors que Matvey Safonov pourrait finalement disputer ses premières minutes avec le PSG ce samedi face à Rennes, le Russe s'attendait à beaucoup plus suite au départ de Gianluigi Donnarumma. En effet, comme l'explique L'Equipe, le gardien parisien pensait jouer plus maintenant que l'Italien était parti à Manchester City. Safonov considérait alors Lucas Chevalier comme un concurrent plus abordable. Il a finalement dû tomber de très haut depuis le débtu de la saison.