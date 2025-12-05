Transfert de Donnarumma : L'immense surprise au PSG, c'est le choc !

Cet été, le PSG a décidé de se séparer de Gianluigi Donnarumma. Une décision fracassante influencée par la volonté de Luis Enrique de recruter Lucas Chevalier. L'Italien s'en est donc allé, étant vendu à Manchester City. Un départ suite auquel Matvey Safonov s'attendait à plus jouer au PSG. Ce n'est finalement pas le cas...
Doublure de Gianluigi Donnarumma la saison dernière au PSG, Matvey Safonov avait tout de même disputé 17 rencontres toutes compétitions confondues. A l'heure actuelle, le Russe en est... à 0. En effet, depuis le début de cet exercice, le 2ème gardien du PSG n'a toujours pas eu sa chance avec Luis Enrique. Une situation à laquelle Safonov ne s'attendait visiblement clairement pas.
Safonov espérait jouer plus au PSG !
Alors que Matvey Safonov pourrait finalement disputer ses premières minutes avec le PSG ce samedi face à Rennes, le Russe s'attendait à beaucoup plus suite au départ de Gianluigi Donnarumma. En effet, comme l'explique L'Equipe, le gardien parisien pensait jouer plus maintenant que l'Italien était parti à Manchester City. Safonov considérait alors Lucas Chevalier comme un concurrent plus abordable. Il a finalement dû tomber de très haut depuis le débtu de la saison.
« Il risque même de perdre sa place »
Sans temps de jeu au PSG, Matvey Safonov s'expose d'ailleurs à un grand danger : perdre sa place de titulaire en sélection de Russie. Le journaliste russe Vladislav Shapiro a ainsi fait savoir : « Les supporters pensaient que le départ de (Gianluigi) Donnarumma lui donnerait plus de place. Le fait qu'il ne joue pas du tout a des conséquences sur sa place en sélection. Forcément, compte tenu de la situation, les Russes ne comprennent pas trop pourquoi il est encore appelé. Il risque même de perdre sa place. Le gardien de Krasnodar (Stanislav Agkatsev) et celui du Zénith Saint-Pétersbourg (Denis Adamov) peuvent lui prendre sa place de numéro 1. La seule solution, c'est qu'il joue en club et c'est ce que les supporters veulent ».