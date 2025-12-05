Transfert à 40M€ : C’est la panique au PSG !

Pierrick Levallet

Le PSG devrait se montrer actif sur le mercato cet hiver. Le club de la capitale devrait chercher à combler les lacunes de l’effectif de Luis Enrique. Et les dirigeants parisiens pourraient piocher en Ligue 1. Les Rouge-et-Bleu seraient intéressés par les services d’Ayyoub Bouaddi. Mais la concurrence serait plutôt rude pour le milieu de terrain du LOSC.

La première partie de saison a permis au PSG de prendre conscience des limites de son effectif. Le club de la capitale devrait donc se montrer actif cet hiver sur le mercato pour offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique. Les dirigeants parisiens pourraient notamment piocher en Ligue 1 pour renforcer le groupe du technicien espagnol.

Le PSG active la piste Ayyoub Bouaddi sur le mercato Le nom d’Ayyoub Bouaddi a notamment été évoqué ces dernières heures. Le profil du milieu de terrain du LOSC plairait aux Rouge-et-Bleu, qui aimeraient bien le compter dans leurs rangs dès janvier. Mais la concurrence serait plutôt rude sur le dossier du joueur de 18 ans, estimé à 40M€ comme rapporté par Onze Mondial.