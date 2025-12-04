Transfert au PSG : Le mariage qui change tout !

Le PSG semble déjà préparer son recrutement pour l’été prochain. Le club de la capitale garderait en effet un œil sur la situation de Dayot Upamecano, dont le contrat au Bayern Munich expire à l’issue de la saison. L’international français semble toutefois se rapprocher d’une prolongation en Bavière. Sa relation avec Vincent Kompany ferait notamment la différence dans le dossier.
D’ici quelques semaines, le mercato hivernal va ouvrir ses portes. Mais le PSG semble déjà tourné vers l’été prochain. Les dirigeants parisiens garderaient un œil attentif sur le marché des transferts, dans l’optique de saisir une belle opportunité. Les Rouge-et-Bleu surveilleraient ainsi la situation de Dayot Upamecano.
Le PSG garde un oeil sur Upamecano...
Le contrat de l’international français au Bayern Munich expire en juin prochain. Le PSG ne serait pas contre l’accueillir pour fournir une nouvelle option à Luis Enrique, surtout que le défenseur de 27 ans est considéré comme l’un des meilleurs à son poste. Mais en Bavière, on n’entendrait pas vraiment le laisser filer. Le club allemand travaillerait sur sa prolongation depuis un certain temps.
... qui ne veut pas rompre avec Kompany au Bayern Munich !
Et d’après les informations de Christian Falk, Dayot Upamecano se rapprocherait sérieusement d’une extension de bail au Bayern Munich. L’argent n’aurait pas été un point déterminant du dossier. En réalité, l’ancien du RB Leipzig voudrait poursuivre l’aventure au sein du club bavarois pour continuer à travailler avec Vincent Kompany. La relation entre les deux hommes serait excellente, et Dayot Upamecano ne voudrait pas briser cela pour signer ailleurs. Le PSG est prévenu.