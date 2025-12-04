Transfert au PSG : Le mariage qui change tout !

Pierrick Levallet

Le PSG semble déjà préparer son recrutement pour l’été prochain. Le club de la capitale garderait en effet un œil sur la situation de Dayot Upamecano, dont le contrat au Bayern Munich expire à l’issue de la saison. L’international français semble toutefois se rapprocher d’une prolongation en Bavière. Sa relation avec Vincent Kompany ferait notamment la différence dans le dossier.

Le PSG garde un oeil sur Upamecano... Le contrat de l’international français au Bayern Munich expire en juin prochain. Le PSG ne serait pas contre l’accueillir pour fournir une nouvelle option à Luis Enrique, surtout que le défenseur de 27 ans est considéré comme l’un des meilleurs à son poste. Mais en Bavière, on n’entendrait pas vraiment le laisser filer. Le club allemand travaillerait sur sa prolongation depuis un certain temps.