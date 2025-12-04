«Je veux venir» : Incroyable, un nouvel entraîneur s'annonce à l'OM !

En 2024, Roberto De Zerbi était promis aux grands clubs européens après avoir annoncé son départ de Brighton. Mais voilà qu'à la surprise générale, l'Italien a dit oui à l'OM, prenant ainsi place sur le banc olympien. Appelé par Medhi Benatia, De Zerbi n'a pas hésité longtemps, souhaitant rejoindre Marseille depuis un moment visiblement.
Aujourd'hui, Roberto De Zerbi est donc l'entraîneur de l'OM, un club qu'il n'était pas forcément destiné à rejoindre. En effet, après Brighton, l'Italien était évoqué au Bayern Munich, à Manchester United ou encore au FC Barcelone. C'est finalement à Marseille qu'il a posé ses valises. Il faut dire que De Zerbi est tombé amoureux de la cité phocéenne, affichant très tôt sa volonté de venir entraîner à l'OM.
« Quand Benatia m'a appelé... »
Pour SportItalia, Roberto De Zerbi est revenu sur son arrivée à l'OM. C'est ainsi que l'Italien a révélé avoir dit vouloir entraîner le club phocéen alors même qu'il était encore à Brighton : « Quand j'entraînais Brighton, j'ai dit à mes collaborateurs que je voulais venir ici. Ils sont aussi fous que moi ! Quand Benatia m'a appelé, j'ai été complètement emballé et je n'ai écouté personne. Je connaissais toutes les difficultés, mais dans ces moments-là, je donne le meilleur de moi-même. Je suis à 100 % : je me sens plus complet qu'avant et je gère mieux la situation ».
« Putain, je me vois venir entraîner ici »
A l'origine de la venue de Roberto De Zerbi, Medhi Benatia avait d'ailleurs raconté comment il l'a recruté à l'OM. Ainsi, le Marocain, directeur du football à Marseille, avait expliqué : « Quand je vais chercher De Zerbi et je l'appelle pour lui proposer le projet, je pense que ça ne va pas passer parce que je sais qu'il y a déjà Manchester United, je suis au courant, il les a rencontrés. Mais je lui propose le truc parce que je sais que quand il est venu ici en Coupe d'Europe avec Brighton il s'est dit "Putain, je me vois venir entraîner ici". Et ça je le sais, on me l'a dit ».