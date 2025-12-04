«Je veux venir» : Incroyable, un nouvel entraîneur s'annonce à l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2024, Roberto De Zerbi était promis aux grands clubs européens après avoir annoncé son départ de Brighton. Mais voilà qu'à la surprise générale, l'Italien a dit oui à l'OM, prenant ainsi place sur le banc olympien. Appelé par Medhi Benatia, De Zerbi n'a pas hésité longtemps, souhaitant rejoindre Marseille depuis un moment visiblement.

Aujourd'hui, Roberto De Zerbi est donc l'entraîneur de l'OM, un club qu'il n'était pas forcément destiné à rejoindre. En effet, après Brighton, l'Italien était évoqué au Bayern Munich, à Manchester United ou encore au FC Barcelone. C'est finalement à Marseille qu'il a posé ses valises. Il faut dire que De Zerbi est tombé amoureux de la cité phocéenne, affichant très tôt sa volonté de venir entraîner à l'OM.

« Quand Benatia m'a appelé... » Pour SportItalia, Roberto De Zerbi est revenu sur son arrivée à l'OM. C'est ainsi que l'Italien a révélé avoir dit vouloir entraîner le club phocéen alors même qu'il était encore à Brighton : « Quand j'entraînais Brighton, j'ai dit à mes collaborateurs que je voulais venir ici. Ils sont aussi fous que moi ! Quand Benatia m'a appelé, j'ai été complètement emballé et je n'ai écouté personne. Je connaissais toutes les difficultés, mais dans ces moments-là, je donne le meilleur de moi-même. Je suis à 100 % : je me sens plus complet qu'avant et je gère mieux la situation ».