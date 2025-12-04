PSG : Le prochain transfert est programmé, la bombe est lâchée !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Toujours attentif au marché des jeunes joueurs prometteurs, le PSG aurait enfin choisi son nouveau crack. Au cours des dernières saisons, le club parisien a renforcé son effectif avec plusieurs talents de Ligue 1, et pourrait recommencer dès cet hiver avec Ayyoub Bouaddi, qui serait très proche de signer à Paris.

Dans un début de saison plutôt contrasté, le PSG a connu plusieurs blessures importantes. De ce fait, Luis Enrique n’a jamais vraiment pu compter sur l’intégralité de son effectif, et a été contraint de s’adapter. Cette situation pourrait notamment pousser le club parisien à recruter certains éléments cet hiver.

Ayyoub Bouaddi tout proche du PSG ! Si en janvier dernier, Khvicha Kvaratskhelia avait signé à Paris, le PSG pourrait de nouveau frapper un grand coup sur le mercato hivernal. A en croire les dernières indiscrétions d’ESPN, le club de la capitale serait proche de recruter Ayyoub Bouaddi en provenance du LOSC, et a bien l’intention de le signer dès cet hiver.