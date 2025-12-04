PSG : Le prochain transfert est programmé, la bombe est lâchée !

Toujours attentif au marché des jeunes joueurs prometteurs, le PSG aurait enfin choisi son nouveau crack. Au cours des dernières saisons, le club parisien a renforcé son effectif avec plusieurs talents de Ligue 1, et pourrait recommencer dès cet hiver avec Ayyoub Bouaddi, qui serait très proche de signer à Paris.
Dans un début de saison plutôt contrasté, le PSG a connu plusieurs blessures importantes. De ce fait, Luis Enrique n’a jamais vraiment pu compter sur l’intégralité de son effectif, et a été contraint de s’adapter. Cette situation pourrait notamment pousser le club parisien à recruter certains éléments cet hiver.
Ayyoub Bouaddi tout proche du PSG !
Si en janvier dernier, Khvicha Kvaratskhelia avait signé à Paris, le PSG pourrait de nouveau frapper un grand coup sur le mercato hivernal. A en croire les dernières indiscrétions d’ESPN, le club de la capitale serait proche de recruter Ayyoub Bouaddi en provenance du LOSC, et a bien l’intention de le signer dès cet hiver.
Un nouveau crack de Ligue 1 à Paris
Ainsi, le PSG pourrait de nouveau renforcer son effectif par l’intermédiaire d’un grand talent de la Ligue 1. Après Bradley Barcola en 2023, Désiré Doué en 2024 et Lucas Chevalier cet été, Ayyoub Bouaddi pourrait lui aussi franchir une étape dans sa carrière en s’engageant en faveur des champions d’Europe en titre. A suivre de près...