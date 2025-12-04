Désiré Doué : La décision radicale du PSG !

Pierrick Levallet

Après Ousmane Dembélé, le PSG pourrait récupérer Désiré Doué plus tôt que prévu. L’international français a repris les exercices sur le terrain ce jeudi. Le Golden Boy 2025 poursuit sa phase de reprise. Le club de la capitale n’entendrait toutefois pas précipiter les choses pour le retour à la compétition du crack de 20 ans.

L’infirmerie se vide petit à petit au PSG. Le club de la capitale a récupéré Ousmane Dembélé la semaine dernière. Et ce jeudi, les Rouge-et-Bleu ont assisté aux premiers exercices de Désiré Doué sur le terrain depuis sa blessure à la cuisse contractée en octobre dernier. Le Golden Boy 2025 poursuit sa « phase de reprise » comme annoncé par les champions d’Europe dans leur communiqué.

Le PSG écarte Doué pour Rennes ? Comme le rapporte Le Parisien, les sensations de Désiré Doué seraient plutôt bonnes. Le PSG ne compterait toutefois pas précipiter son retour à la compétition. En ce sens, le crack de 20 ans ne devrait pas être de la partie contre le Stade Rennais ce samedi au Parc des Princes. Les pensionnaires de la Ligue 1 ne voudraient prendre aucun risque avec l’international français.