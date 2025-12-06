Transfert à 40M€ : Une star du PSG passe aux oubliettes !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2022, le PSG est allé chercher Vitinha au FC Porto, dépensant alors 40M€ pour recruter le Portugais. Un investissement aujourd'hui bien rentabilisé quand on voit le niveau atteint par le milieu de terrain. Daniel Riolo n'avait d'ailleurs pas de doute à ce sujet, estimant à l'époque que Vitinha ferait complètement oublier Marco Verratti au PSG.

Après une première saison compliquée au PSG, Vitinha a ensuite pris une autre envergure avec l'arrivée de Luis Enrique. Depuis, le Portugais ne cesse d'impressionner, s'imposant comme l'un des si ce n'est le meilleur milieu de terrain du monde. Vitinha enchaine ainsi les prestations XXL, au point même de faire oublier Marco Verratti dans le coeur des supporters du PSG. Pas de quoi surprendre Daniel Riolo.

« On va complètement oublier que Verratti à jouer dans cette équipe » Avec Vitinha, Marco Verratti semble plus que jamais de l'histoire ancienne au PSG. Daniel Riolo s'y attendait dès le transfert à 40M€ du Portugais. En effet, pour Hors Jeu, il a expliqué : « Dès que Vitinha est arrivé, j’ai dit dans deux mois on va complètement oublier que Verratti à jouer dans cette équipe, vous allez voir ce que c’est un milieu de terrain qui fait des passes et qui sait frappe au but ».