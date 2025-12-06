Transfert à 40M€ : Une star du PSG passe aux oubliettes !

En 2022, le PSG est allé chercher Vitinha au FC Porto, dépensant alors 40M€ pour recruter le Portugais. Un investissement aujourd'hui bien rentabilisé quand on voit le niveau atteint par le milieu de terrain. Daniel Riolo n'avait d'ailleurs pas de doute à ce sujet, estimant à l'époque que Vitinha ferait complètement oublier Marco Verratti au PSG.
Après une première saison compliquée au PSG, Vitinha a ensuite pris une autre envergure avec l'arrivée de Luis Enrique. Depuis, le Portugais ne cesse d'impressionner, s'imposant comme l'un des si ce n'est le meilleur milieu de terrain du monde. Vitinha enchaine ainsi les prestations XXL, au point même de faire oublier Marco Verratti dans le coeur des supporters du PSG. Pas de quoi surprendre Daniel Riolo.
« On va complètement oublier que Verratti à jouer dans cette équipe »
Avec Vitinha, Marco Verratti semble plus que jamais de l'histoire ancienne au PSG. Daniel Riolo s'y attendait dès le transfert à 40M€ du Portugais. En effet, pour Hors Jeu, il a expliqué : « Dès que Vitinha est arrivé, j’ai dit dans deux mois on va complètement oublier que Verratti à jouer dans cette équipe, vous allez voir ce que c’est un milieu de terrain qui fait des passes et qui sait frappe au but ».
« Une hygiène de vie déplorable »
Clairement pas fan de Marco Verratti lors de ses dernières années au PSG, Daniel Riolo l'a une nouvelle fois enfoncé. « Pendant des années, vous avez glorifié un type, qui avec le ballon était un petit génie, mais qui ratait les gros matchs, prenait trop de carton, ne mettait pas un but, avait une hygiène de vie déplorable », a-t-il poursuivi.