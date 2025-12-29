Changement d’équipe pour un crack : Un «joyau» est annoncé au PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir fait ses débuts avec le Sénégal en novembre dernier, Ibrahim Mbaye dispute actuellement sa toute première Coupe d’Afrique des Nations. En conférence de presse, Pape Thiaw, sélectionneur des Lions de la Teranga, a encensé le jeune attaquant du PSG qu’il a qualifié de « joyau », mais qu’il veut protéger.

Après avoir battu le Botswana (3-0) et avoir été tenu en échec par la RD Congo (1-1), le Sénégal sera opposé au Bénin mardi, pour son dernier de la phase de groupe de la Coupe d’Afrique des Nations. Présent en conférence de presse à la veille de cette rencontre, Pape Thiaw a notamment parlé d’Ibrahim Mbaye, jeune espoir du PSG qui vit sa première CAN avec les Lions de le Teranga.

« C’est une chance d’avoir un jeune joueur comme Ibrahim » « C’est une chance d’avoir un jeune joueur comme Ibrahim (Mbaye) qui est en train de montrer des bonnes choses et de gagner des titres. À 17 ans, je pense qu’un joueur rêve seulement de devenir professionnel. Aujourd’hui, il a déjà dans sa valise une Ligue des champions », a déclaré le sélectionneur du Sénégal.