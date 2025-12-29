Dembélé dans l'équipe de Mbappé : C'est officiel !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme chaque année, l'IFFHS a désigné son équipe type de la saison. Un onze ultra offensif dans lequel se côtoie notamment Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Les deux attaquant de l'équipe de France se retrouve ainsi à nouveau dans la même équipe.

Auteur d'une année 2025 durant laquelle ils ont quasiment tout raflé à l'exception de la Coupe du monde des clubs, perdue en finale contre Chelsea, les Parisiens trustent sans surprise les récompenses individuelles. Déjà Ballon d'Or et vainqueur du Trophée The Best, Ousmane Dembélé a ajouté une nouvelle récompense à son palmarès puisque le numéro 10 du PSG a été désigné meilleur joueur de l'année lors de la cérémonie de Global Soccer Awards.

Mbappé et Dembélé dans l'équipe type de l'IFFHS C'est donc sans surprise qu'il est également présent dans l'équipe type de l'IFFHS (International Federation of Football History & Statistics). Ousmane Dembélé y retrouve d'ailleurs plusieurs de ses coéquipiers du PSG à l'image de Vitinha, Achraf Hakimi, Nuno Mendes ou encore Willian Pacho. Mais également son ami Kylian Mbappé.