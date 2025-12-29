Bixente Lizarazu en couple : Le coup de foudre sur TF1 !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ancien joueur de l’équipe de France de football et sacré champion du monde en 1998 Bixente Lizarazu file le parfait amour avec l’actrice Claire Keim, une belle histoire qui a débuté en 2006. Un véritable coup de foudre qui a eu lieu à l’occasion d’un programme culte de TF1…

En couple depuis 2006, Bixente Lizarazu et Claire Keim vont bientôt fêter leurs vingt ans. Une belle histoire qui dure et qui a débuté au cours d’un programme emblématique de TF1 : le spectacle des Enfoirés. Fidèle de la troupe depuis 2005, l’actrice avait vu débarquer l’année suivante le champion du monde tricolore, un véritable coup de foudre. x

« J’ai su immédiatement que c'était lui » « Les sentiments amoureux jouent parfois des tours à certaines personnes, je sais. Moi, j'ai su immédiatement que c'était lui, avait confié Claire Keim en 2011, dans un entretien avec le magazine dans TV Grandes Chaînes. Je n'ai eu aucun doute, à aucun moment, jamais... Mais c'est très personnel ça, j’arrête ».