Bixente Lizarazu en couple : Le coup de foudre sur TF1 !

Ancien joueur de l’équipe de France de football et sacré champion du monde en 1998 Bixente Lizarazu file le parfait amour avec l’actrice Claire Keim, une belle histoire qui a débuté en 2006. Un véritable coup de foudre qui a eu lieu à l’occasion d’un programme culte de TF1…
En couple depuis 2006, Bixente Lizarazu et Claire Keim vont bientôt fêter leurs vingt ans. Une belle histoire qui dure et qui a débuté au cours d’un programme emblématique de TF1 : le spectacle des Enfoirés. Fidèle de la troupe depuis 2005, l’actrice avait vu débarquer l’année suivante le champion du monde tricolore, un véritable coup de foudre.
x
« J’ai su immédiatement que c'était lui »
« Les sentiments amoureux jouent parfois des tours à certaines personnes, je sais. Moi, j'ai su immédiatement que c'était lui, avait confié Claire Keim en 2011, dans un entretien avec le magazine dans TV Grandes Chaînes. Je n'ai eu aucun doute, à aucun moment, jamais... Mais c'est très personnel ça, j’arrête ».
« Quand mon homme est arrivé, l’enfant a été une évidence »
Déjà père d’un garçon né en 1995, Bixente Lizarazu a eu un second enfant avec Claire Keim, Uhaina, en 2008. « J’avais juré que je n’aurais pas d’enfant. Pourtant, quand mon homme est arrivé, l’enfant a été une évidence », ajoutait la star de la saga Zodiaque, toujours présente dans la troupe des Enfoirés. Un rendez-vous annuel de retour dans quelques mois sur TF1 qui a donc changé sa vie.