Départ de l’OM : A peine arrivé, il rêve des États-Unis !

La Team USA dispose de quelques individualités lui ayant permis de connaître les 1/8èmes de finale de la dernière Coupe du monde en date. Timothy Weah en fait partie. Après avoir signé cet été à l’OM en provenance de la Juventus, l’international américain de 25 ans se met même à rêver d’une victoire finale le 19 juillet prochain dans le New Jersey au MetLife Stadium.

Timothy Weah a déjà réalisé le rêve de beaucoup de joueurs professionnels : représenter les couleurs de son pays à la Coupe du monde. Au Mondial 2022 organisé par le Qatar, l’actuel attaquant polyvalent de l’Olympique de Marseille s’était hissé jusqu’au stade des 1/8èmes de finale avec la Team USA, défaite par les Pays-Bas (3-1).

«On n'a pas tous les jours la chance de jouer une Coupe du monde à la maison» Les États-Unis, avec le Mexique et le Canada, fait partie des pays organisateurs de la Coupe du monde 2026. Sur ses terres, le natif de New York va revivre cette expérience spéciale à la fin de la saison. Et après la phase à élimination directe, Timothy Weah rêve tout bonnement de sacre final. Ce qui serait une première dans l’histoire de la sélection américaine. « C'est un rêve. J'en ai déjà joué une mais c'est différent parce que sera chez moi, il y aura toute ma famille, mes potes, c'est une immense fierté. On n'a pas tous les jours la chance de jouer une Coupe du monde à la maison ».