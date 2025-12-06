Mercato - OM : Le clan Pavard annonce son départ !

Formé au LOSC, Benjamin Pavard aurait pu faire son retour à Lille lors du dernier mercato estival. Toutefois, l'international français a finalement signé à l'OM le 1er septembre dernier. Interrogé sur l'avenir de son fils, Benjamin, Frédéric Pavard a annoncé qu'il allait finir sa carrière chez les Dogues.
Après avoir passé deux saisons à l'Inter, Benjamin Pavard a signé à l'OM. En effet, le club olympien a finalisé le prêt avec option d'achat du défenseur central de 29 ans.
OM : Pavard va finir sa carrière au LOSC ?
Malgré la concurrence du LOSC, club formateur de Benjamin Pavard, l'OM a raflé la mise le 1er septembre dernier. Toutefois, à en croire Frédéric Pavard, son fils reviendra un jour chez les Dogues, et ce, pour y finir sa carrière.
«Il a beaucoup d'attaches à Lille»
« Pensez-vous que, en lui, il a cette envie d'un jour boucler la boucle et de revenir au LOSC ? Je pense oui. Il a 29 ans, il n'est pas encore en fin de carrière. Il a beaucoup d'attaches à Lille. Benjamin, c'est quand même un sentimental donc... », a confié Frédéric Pavard, le père de Benjamin Pavard, lors d'un entretien accordé à Eurosport. Reste à savoir quand l'international français fera son son retour au LOSC.