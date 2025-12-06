Mercato - OM : Le clan Pavard annonce son départ !

Amadou Diawara

Formé au LOSC, Benjamin Pavard aurait pu faire son retour à Lille lors du dernier mercato estival. Toutefois, l'international français a finalement signé à l'OM le 1er septembre dernier. Interrogé sur l'avenir de son fils, Benjamin, Frédéric Pavard a annoncé qu'il allait finir sa carrière chez les Dogues.

Après avoir passé deux saisons à l'Inter, Benjamin Pavard a signé à l'OM. En effet, le club olympien a finalisé le prêt avec option d'achat du défenseur central de 29 ans.

OM : Pavard va finir sa carrière au LOSC ? Malgré la concurrence du LOSC, club formateur de Benjamin Pavard, l'OM a raflé la mise le 1er septembre dernier. Toutefois, à en croire Frédéric Pavard, son fils reviendra un jour chez les Dogues, et ce, pour y finir sa carrière.