Transfert à l’OM, le coup de fil qui aurait pu tout changer ! 

Alexis Brunet

Lors du dernier mercato estival, Benjamin Pavard a décidé de revenir en Ligue 1 en s’engageant avec l’OM lors de la dernière journée du marché des transferts. Toutefois, le défenseur central aurait également pu rejoindre un autre club du championnat de France, puisqu’il a révélé que des discussions avaient existé avec le LOSC.

Longtemps miné la saison dernière par sa défense, l’OM a décidé de corriger ce problème lors du dernier mercato estival. Le club phocéen a ainsi recruté CJ Egan-Riley, Facundo Medina, mais surtout Nayef Aguerd et Benjamin Pavard lors du dernier jour du marché des transferts.

Un prêt avec option d’achat pour Pavard L’OM a mis la main au portefeuille, car Pablo Longoria a par exemple recruté Nayef Aguerd contre un chèque de 23M€. Pour Benjamin Pavard, c’est un peu différent, car le Français est arrivé sous la forme d’un prêt payant, avec une option d’achat fixée à 15M€, qui pourrait donc être levée à l’issue de la saison.