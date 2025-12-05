Transfert à l’OM, le coup de fil qui aurait pu tout changer ! 

Lors du dernier mercato estival, Benjamin Pavard a décidé de revenir en Ligue 1 en s’engageant avec l’OM lors de la dernière journée du marché des transferts. Toutefois, le défenseur central aurait également pu rejoindre un autre club du championnat de France, puisqu’il a révélé que des discussions avaient existé avec le LOSC.
Longtemps miné la saison dernière par sa défense, l’OM a décidé de corriger ce problème lors du dernier mercato estival. Le club phocéen a ainsi recruté CJ Egan-Riley, Facundo Medina, mais surtout Nayef Aguerd et Benjamin Pavard lors du dernier jour du marché des transferts.
Un prêt avec option d’achat pour Pavard
L’OM a mis la main au portefeuille, car Pablo Longoria a par exemple recruté Nayef Aguerd contre un chèque de 23M€. Pour Benjamin Pavard, c’est un peu différent, car le Français est arrivé sous la forme d’un prêt payant, avec une option d’achat fixée à 15M€, qui pourrait donc être levée à l’issue de la saison.
Pavard aurait pu revenir à Lille
Après le Bayern Munich et l’Inter Milan, Benjamin Pavard a donc décidé de continuer sa carrière du côté de l’OM. Toutefois, le défenseur central aurait pu rejoindre un autre club de Ligue 1 l’été dernier, comme il l’a révélé lors d’un entretien accordé à La Voix du Nord. « Cet été, j’étais ouvert à différents projets. J’en ai écouté plusieurs. Pour dire les choses : avec Olivier Létang, on s’est effectivement parlé au téléphone, on a discuté, mais les choses ne sont pas allées plus loin. On verra la suite de ma carrière. On ne sait pas de quoi l’avenir est fait. Mais aujourd’hui, je suis là pour gagner avec Marseille. »