PSG : Rupture à 90M€ pour Kvaratskhelia !

Amadou Diawara

Lors du mercato hivernal 2025, Khvicha Kvaratskhelia a quitté le Napoli pour signer au PSG. Alors que le club de la capitale l'a acheté pour une somme proche de 70M€ il y a un an, l'attaquant géorgien coute désormais plus cher. En effet, sa valeur marchande avoisinerait les 90M€.

Très performant sous les couleurs du Napoli, Khvicha Kvaratskhelia a alarmé la direction du PSG. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a fait tout son possible pour recruter l'international géorgien. Finalement, le PSG a obtenu gain de cause sur ce dossier lors du dernier mercato hivernal, et ce, grâce à son offensive à hauteur de 70M€.

Le PSG a dépensé 70M€ pour Kvaratskhelia D'après Transfermarkt, le prix de Khvicha Kvaratskhelia a gonflé depuis son arrivée au PSG. En effet, le numéro 7 de Luis Enrique vaudrait désormais 90M€. Par conséquent, le PSG pourrait faire une plus-value de 20M€ en cas de vente de Khvicha Kvaratskhelia.