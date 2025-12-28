PSG : Rupture à 90M€ pour Kvaratskhelia !

Lors du mercato hivernal 2025, Khvicha Kvaratskhelia a quitté le Napoli pour signer au PSG. Alors que le club de la capitale l'a acheté pour une somme proche de 70M€ il y a un an, l'attaquant géorgien coute désormais plus cher. En effet, sa valeur marchande avoisinerait les 90M€.
Très performant sous les couleurs du Napoli, Khvicha Kvaratskhelia a alarmé la direction du PSG. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a fait tout son possible pour recruter l'international géorgien. Finalement, le PSG a obtenu gain de cause sur ce dossier lors du dernier mercato hivernal, et ce, grâce à son offensive à hauteur de 70M€.
Le PSG a dépensé 70M€ pour Kvaratskhelia
D'après Transfermarkt, le prix de Khvicha Kvaratskhelia a gonflé depuis son arrivée au PSG. En effet, le numéro 7 de Luis Enrique vaudrait désormais 90M€. Par conséquent, le PSG pourrait faire une plus-value de 20M€ en cas de vente de Khvicha Kvaratskhelia.
PSG : Kvaratskhelia vaut 90M€
Lors de sa signature au PSG, Khvicha Kvaratskhelia a paraphé un bail de quatre ans et demi, soit jusqu'au 30 juin 2029. Il est donc difficile d'imaginer le club parisien lâcher son attaquant de 24 ans dans un avenir proche. Si une écurie veut s'offrir Khvicha Kvaratskhelia, elle devra donc payer le prix fort, en déboursant au moins 90M€.