Transfert au PSG : Scénario catastrophe pour ce crack !

Alexis Brunet

Le PSG surveille attentivement les meilleurs jeunes talents de Ligue 1 et Ayyoub Bouaddi aurait notamment tapé dans l’œil de Luis Enrique. Le club de la capitale fait partie des clubs intéressés par le crack de Lille et il pourrait rapidement rejoindre le champion de France en cas de départ au milieu de terrain ou bien d’une blessure grave d’un Parisien.

Lors du dernier mercato estival, le PSG ne s’était pas montré très actif dans le sens des arrivées. Le club de la capitale n’avait fait venir que trois nouveaux joueurs : Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Seul l’ancien Lillois est aujourd’hui un titulaire indiscutable et il pourrait d’ailleurs être rejoint par un ex-coéquipier.

Le PSG en pince pour Ayyoub Bouaddi Selon ESPN, le PSG ferait partie des prétendants d’Ayyoub Bouaddi, le milieu de terrain du LOSC. Il faut dire que le joueur de 18 ans s’est déjà imposé comme l’un des meilleurs à son poste en Ligue 1 et de plus il est Français, ce qui colle parfaitement avec la nouvelle stratégie du club de la capitale sur le mercato.