Antoine Dupont encore infidèle : C’est confirmé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Et si Antoine Dupont réitérait l'expérience olympique en 2028 à Los Angeles, quatre ans après sa médaille d'or aux JO de Paris 2024 ? Pour l'occasion, le demi de mêlée du Stade Toulousain n'avait pas hésité à faire une petite infidélité au XV de France et a rater notamment le Tournoi des 6 Nations pour préparer ces Jeux avec l'équipe de France de rugby à 7. Et Dupont pourrait se laisser tenter par une nouvelle infidélité aux prochains JO...

Dupont se livre sur les JO Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE en juillet dernier, Antoine Dupont se livrait sans détour sur ces JO de Paris 2024 et sur ce qui a apporté ce sacre olympique : « Il a changé mon niveau d'exposition, déjà. Et même celui du rugby en général et du rugby à 7 plus précisément. Après les Jeux, beaucoup de gens se sont mis à regarder du rugby, alors qu'ils ne connaissaient pas forcément ce sport avant. Pour moi, ça a été évidemment un accomplissement personnel incroyable. Une médaille d'or n'est pas quelque chose qu'on ambitionne quand on est gamin dans le rugby. Dans mon cas, c'est venu sur le tard, à un moment où j'avais envie de marquer mon sport en faisant quelque chose qui me stimulait et dont j'avais vraiment besoin à ce moment-là de ma carrière. Et quand on relève un défi pour lequel on a mis autant d'énergie, c'est toujours très fort », indique Dupont, qui semble prêté à réitérer l'expérience dans deux ans et demi pour les Jo de 2028.