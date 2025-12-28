Transfert à l'OM : C'est signé, le problème d'argent !

Alexis Brunet

Lors du dernier mercato estival, l’OM a déboursé environ 20M€ pour s’offrir Facundo Medina sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Un gros investissement de la part du club phocéen, mais le défenseur central n’a pas pu encore prouver tout son talent, lui qui est souvent blessé. Cela a d’ailleurs entraîné la chute de sa valeur marchande.

Après plusieurs années du côté du RC Lens, Facundo Medina a décidé de changer d’air cet été. L’Argentin est toutefois resté en Ligue 1, puisqu’il s’est engagé avec l’OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Si le club phocéen décide de s’offrir définitivement le défenseur central, l’opération pourrait atteindre environ 20M€.

Medina est souvent blessé depuis son arrivée à l’OM En s’offrant Facundo Medina, l’OM mettait alors la main sur l’un des meilleurs défenseurs centraux de Ligue 1. Malheureusement, depuis son arrivée à Marseille, l’Argentin n’a pas réussi à prouver tout son talent. Blessé à de nombreuses reprises, l’ancien Lensois n’a pour le moment fait que cinq apparitions avec le club phocéen, pour un total de 300 minutes. Le joueur de 26 ans a loupé 16 matchs à cause des blessures.