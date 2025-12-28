Mercato - PSG : Le gros coup à 30M€ !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si le PSG a réussi à décrocher la première Ligue des Champions de son histoire en mai dernier, c’est notamment dû au mercato réalisé par la direction durant l’été 2024. Paris avait alors recruté Willian Pacho contre 40M€, qui est devenu un héros de Luis Enrique. La valeur marchande de l’Équatorien a depuis explosé.

Le PSG a réalisé un énorme coup sur le mercato. En 2024, le club parisien, sous la direction de Luis Campos, obtenait la signature de Willian Pacho. Arrivé en provenance de l’Eintracht Francfort contre 40M€, le défenseur central a été l’une des grandes réussites parisiennes sur le marché des transferts.

Willian Pacho brille au PSG Numéro 51 dans le dos, l’Équatorien est devenu indiscutable dans l’axe gauche de la défense de Luis Enrique. Impérial dans le duel, Willian Pacho a permis au PSG de passer un palier, et d’aller décrocher la Ligue des Champions en mai dernier. Désormais en pleine discussion avec le club parisien afin de prolonger, Pacho est l’un des défenseurs les plus chers au monde.