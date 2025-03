OM - «On s’en foutait» : La signature officielle qui ne passe pas !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Prêté avec une option d'achat par le Borussia Dortmund en 2020, Leonardo Balerdi s'engage avec l'OM pour 11M€ l'été suivant. Un transfert qui a fait parler compte tenu de la faible expérience du défenseur argentin. Cependant, ce dernier s'agace toutefois que cette donnée n'ait pas suffisamment été prise en compte au moment où il a fait ses débuts à l'OM.

En 2020, l'OM fait le choix étonnant de recruter Leonardo Balerdi, prêté par le Borussia Dortmund où il avait disputé que 8 rencontres. Il faut dire que le club allemand l'avait attiré très jeune dans la foulée de ses débuts avec Boca Juniors, son club formateur. Le Borussia avait alors déboursé 15,5M€ pour l'attirer, et l'OM l'a finalement recruté définitivement pour 11M€ en 2021. l'Argentin dispose alors d'une très faible expérience au plus haut niveau, et cela se ressent rapidement dans ses prestations puisqu'il est vivement critiqué. Invité à revenir sur cette période, Leonardo Balerdi regrette d'ailleurs que personne n'ait évoqué cette donnée pour justifier ses difficultés.

«J’ai signé à l’OM alors que je n’avais que 10 matches en pro»

« Quand je suis arrivé, j’étais un petit garçon, j’ai grandi dans tous les domaines. Comme joueur, bien sûr : j’ai signé à l’OM alors que je n’avais que 10 matches en pro », lâche le capitaine de l'OM dans les colonnes de La Provence, avant de poursuivre.

«Tout le monde ne le savait pas ou s’en foutait de cette donnée»

« Tout le monde ne le savait pas ou s’en foutait de cette donnée, mais c’est normal, quand tu es né à Marseille, le plus grand club français, tu dois donner le maximum à chaque match. Maintenant, je vis l’une de mes meilleures séquences », ajoute Leonardo Balerdi. Mais ce dernier a bien grandi puisqu'il est désormais capitaine de l'OM et s'impose comme le patron de l'arrière garde marseillaise. Très apprécié par Roberto De Zerbi, l'Argentin ne sort plus du onze de départ comme en témoigne ses 17 titularisations lors des 18 dernières journées de Ligue 1.