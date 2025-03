Mercato - OM : Jackpot promis avec ce transfert ?

La rédaction

Leonardo Balerdi, devenu un cadre de l’OM après des débuts compliqués, pourrait rapporter une belle somme au club en cas de transfert. Le défenseur argentin, sous contrat jusqu’en 2028, estime qu’un départ doit aussi bénéficier à Marseille financièrement. Actuellement évalué à 20 M€, il pourrait permettre à l’OM d’empocher un joli chèque cet été.

Recruté pour 11 M€ à Dortmund en 2020, Leonardo Balerdi entame sa cinquième saison avec l’OM. Après des premières années compliquées et des erreurs coûteuses pour les Marseillais, le défenseur argentin a pris une nouvelle dimension ces dernières saisons, devenant un pilier de l’équipe, récupérant même le brassard de capitaine.

Le départ de Balerdi ?

Le défenseur argentin était récemment l’invité de l’émission Les rendez-vous Grand Central, spécial OM (BFM Marseille, La Provence et RMC Sport). L’occasion pour lui de revenir sur son passage à l’OM :

«J’essaie de trouver la motivation. À certains moments, on a pu se dire que c’était fini avec l’OM, mais ce n’était pas ma mentalité. Je me disais que j’allais renverser la situation, donner quelque chose à l’OM. J’ai toujours dit que j’aimerais offrir un titre à l’OM, mais aussi de l’argent (sur un futur transfert), pour que le club progresse. Je veux que l’OM grandisse et je veux bien finir ici.»

Une belle somme pour l’OM

Si Leonardo Balerdi n’a pas annoncé son départ, il laisse entendre qu’un transfert pourrait être bénéfique pour le club. Sous contrat jusqu’en juin 2028, il est actuellement estimé à 20 M€ par le site spécialisé Transfermarkt. Un montant qui permettrait à l’OM de réaliser une belle plus-value et de renflouer ses caisses en cas de vente cet été.