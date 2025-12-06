F1 - Verstappen : Le gros changement qui le touche profondément !

Le 2 mai dernier, Max Verstappen devenait papa pour la première fois. Une véritable révolution dans la vie du champion néerlandais, qui lui a également fait prendre en maturité dans sa carrière. Arrivé il y a peu à la tête de Red Bull, Laurent Mekies a affirmé avoir été ému de la paternité du quadruple champion du monde.
Max Verstappen se retrouve face à un immense défi. Le quadruple champion du monde a l’occasion ce dimanche de renverser Lando Norris et d’aller chercher un cinquième titre mondial. Mais quoi qu’il advienne, le Néerlandais aura réalisé une saison exceptionnelle, lui qui ne bénéficiait clairement pas de la monoplace la plus rapide.
« Le monde a découvert un Max encore plus extraordinaire »
De quoi rendre fier le directeur de Red Bull Laurent Mekies. « C’est à vous de juger à quel point une saison est historique par rapport aux autres. Je pense que, qu’il gagne ou non, il est probablement juste de dire que le monde a découvert un Max encore plus extraordinaire cette saison, après son quatrième titre mondial », confie le Français, relayé par Next-Gen Auto.
« Cela nous a tous un peu touchés de le voir passer ses week-ends libres en tant que nouveau père »
« Comme vous le dites, il a été tellement détendu, tellement bien dans l’équipe. Embrassant ce défi avec le bon état d’esprit. Un peu aussi parce que nous l’avons vu courir ailleurs. Je pense que cela nous a tous un peu touchés de le voir passer ses week-ends libres en tant que nouveau père, à courir en GT aux quatre coins du monde », conclut Mekies.