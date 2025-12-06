F1 - Verstappen : Le gros changement qui le touche profondément !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le 2 mai dernier, Max Verstappen devenait papa pour la première fois. Une véritable révolution dans la vie du champion néerlandais, qui lui a également fait prendre en maturité dans sa carrière. Arrivé il y a peu à la tête de Red Bull, Laurent Mekies a affirmé avoir été ému de la paternité du quadruple champion du monde.

Max Verstappen se retrouve face à un immense défi. Le quadruple champion du monde a l’occasion ce dimanche de renverser Lando Norris et d’aller chercher un cinquième titre mondial. Mais quoi qu’il advienne, le Néerlandais aura réalisé une saison exceptionnelle, lui qui ne bénéficiait clairement pas de la monoplace la plus rapide.

« Le monde a découvert un Max encore plus extraordinaire » De quoi rendre fier le directeur de Red Bull Laurent Mekies. « C’est à vous de juger à quel point une saison est historique par rapport aux autres. Je pense que, qu’il gagne ou non, il est probablement juste de dire que le monde a découvert un Max encore plus extraordinaire cette saison, après son quatrième titre mondial », confie le Français, relayé par Next-Gen Auto.