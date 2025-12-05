F1 : Ferrari tourne la page, Charles Leclerc balance tout !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sans aucune victoire au compteur, Ferrari souhaite rapidement en finir avec cette saison 2025 qui s’achève ce week-end à Abu Dhabi. Charles Leclerc, cinquième au classement général, reconnaît que l'écurie italienne se consacre depuis un certain temps déjà sur le prochain exercice, marqué par des changements majeurs dans le règlement.

C’est une saison à vite oublier pour Ferrari. Malgré l’arrivée de Lewis Hamilton, la Scuderia n’a pas brillé, pointant à la quatrième place des constructeurs sans aucune victoire au compteur avant l’ultime Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Sur le plan individuel, Charles Leclerc est cinquième - derrière George Russel, Oscar Piastri, Max Verstappen et le leader Lando Norris - devançant de peu Lewis Hamilton, sixième.

« Nous nous concentrons principalement sur 2026 » Rapidement conscient de ses difficultés, Ferrari a tourné la page de cette saison 2025 il y a déjà longtemps en se projetant sur le prochain exercice qui sera marqué par des modifications réglementaires majeures. « Ce n'était pas facile, car nous n'avions pas beaucoup de mises à jour, étant donné que nous nous concentrons principalement sur 2026, a reconnu Charles Leclerc avant la dernière course de l’année, rapporté par Motorsport. Mais oui, je pense que nous avons bien performé en piste en tant qu'équipe. Ce qui nous manque finalement, c'est la performance de la voiture. Et pour cela, j'espère que l'année prochaine sera meilleure. »