Grand changement pour Laure Boulleau : Elle décroche un nouveau travail !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Consultante vedette de Canal+, Laure Boulleau s'est vu confier une nouvelle mission sur la chaîne cryptée comme le révèle le directeur des sports Thomas Sénécal. L'ancienne joueuse du PSG présentera effectivement un nouveau programme en 2026.

Présente sur le plateau du Canal Champions Club et pendant les soirées européennes, Laure Boulleau est désormais bien installée dans son rôle de consultante sur Canal+. Mais Thomas Sénécal, directeur des sports de la chaîne cryptée, annonce que l'ancienne joueuse du PSG sera également à la tête d'un nouveau programme en 2026 intitulé Ça part de là.

Nouvelle émission pour Laure Boulleau « Laure Boulleau lancera, elle, "Ça part de là", où elle retournera avec un champion ou une championne sur le terrain de ses débuts », a-t-il confié dans une interview accordée à L'EQUIPE. En revanche, il annonce également que l'émission Au Micro, pour laquelle Laure Boulleau faisait partie du jury, est mis en stand by, sans être abandonné pour autant.