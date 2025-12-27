OM : Greenwood a un gros problème avec Aubameyang !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Quand il s’agit de célébrer un but, Pierre-Emerick Aubameyang fait dans le spectaculaire. En effet, pour exprimer sa joie, l’attaquant de l’OM effectue un salto avant. Une célébration qu’adore son coéquipier, Mason Greenwood. Mais voilà que le Britannique a gros problème avec cela : il est incapable de faire pareil.

Lors du dernier mercato estival, Pierre-Emerick Aubameyang a fait son grand retour à l’OM. Après un an en Arabie saoudite, le Gabonais a retrouvé le club phocéen, où il côtoie aujourd’hui au quotidien un certain Mason Greenwood. Les deux animent ainsi l’attaque de l’OM que Greenwood et Aubameyang font briller avec de nombreux buts.

« Je n’ai pas les compétences » De son côté, Pierre-Emerick Aubameyang célèbre ses buts avec son désormais traditionnel salto avant. Une célébration à propos de laquelle Mason Greenwood a confié pour les médias de l’OM : « Je préfère la célébration de Drogba ou d’Aubameyang ? Aubameyang, mais je ne suis pas capable de faire un salto avant ou arrière. Si je pouvais, ce serait comme Aubameyang. Mais je n’ai pas les compétences pour cela ».