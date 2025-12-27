OM : Greenwood a un gros problème avec Aubameyang !

Quand il s’agit de célébrer un but, Pierre-Emerick Aubameyang fait dans le spectaculaire. En effet, pour exprimer sa joie, l’attaquant de l’OM effectue un salto avant. Une célébration qu’adore son coéquipier, Mason Greenwood. Mais voilà que le Britannique a gros problème avec cela : il est incapable de faire pareil.
Lors du dernier mercato estival, Pierre-Emerick Aubameyang a fait son grand retour à l’OM. Après un an en Arabie saoudite, le Gabonais a retrouvé le club phocéen, où il côtoie aujourd’hui au quotidien un certain Mason Greenwood. Les deux animent ainsi l’attaque de l’OM que Greenwood et Aubameyang font briller avec de nombreux buts.
« Je n’ai pas les compétences »
De son côté, Pierre-Emerick Aubameyang célèbre ses buts avec son désormais traditionnel salto avant. Une célébration à propos de laquelle Mason Greenwood a confié pour les médias de l’OM : « Je préfère la célébration de Drogba ou d’Aubameyang ? Aubameyang, mais je ne suis pas capable de faire un salto avant ou arrière. Si je pouvais, ce serait comme Aubameyang. Mais je n’ai pas les compétences pour cela ».
Aubameyang aime le risque !
Aujourd’hui encore, Pierre-Emerick Aubameyang effectue son salto après ses buts. Pourtant, il lui avait été indiqué de ne plus le faire il y a quelques années maintenant. En effet, le président de la fédération du Gabon avait demandé à PEA d’arrêter avec cette célébration afin de ne pas prendre le risque de se blesser bêtement.