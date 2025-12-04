F1 : C’est terminé pour Lewis Hamilton !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce week-end, le Grand Prix d’Abu Dhabi viendra mettre un terme à une saison 2025 cauchemardesque pour Ferrari et Lewis Hamilton. Arrivé en provenance de Mercedes, le septuple champion du monde a affirmé qu’après avoir vécu un tel calvaire au cours des derniers mois, ce dernier pouvait enfin penser positivement à l’avenir.

Souvent qualifiée de transfert du siècle, l’arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari n’a clairement pas eu l’effet escompté pour le moment. N’ayant remporté aucune victoire cette saison, le septuple champion du monde a vécu un véritable calvaire au sein de l’écurie italienne qui rapidement, a décidé de se concentrer sur l’année 2026 en développant sa nouvelle monoplace.

Une année 2025 horrible pour Hamilton Forcément, cette saison 2025 a été terrible pour Lewis Hamilton, qui comme Charles Leclerc, a récemment été critiqué par John Elkann, président de Ferrari. Après une traversée du désert et un calvaire sans précédent, le Britannique a affirmé ce jeudi que ce dernier était terminé, et que désormais, il ne pourra que repartir de l’avant.