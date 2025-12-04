F1 - Lewis Hamilton : L’annonce cash sur Ferrari !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pour sa première saison sous les couleurs de Ferrari, Lewis Hamilton aura vécu un véritable calvaire. Une année extrêmement compliquée pour l’écurie italienne, qui rapidement, a décidé de se tourner vers 2026. Pour l’ancien pilote Jean Alesi, la Scuderia se cherche des excuses en permanence, notamment à ce sujet.

Une fin de saison anecdotique pour Ferrari. Quatrième au classement du championnat du monde des constructeurs, l’écurie italienne a vécu une année 2025 chaotique, avec une monoplace clairement pas à la hauteur des attentes. L’arrivée de Lewis Hamilton n’a pas du tout amélioré le potentiel de Ferrari, qui s’est rapidement penché vers 2026. Une méthode qui ne plaît pas du tout à Jean Alesi.

« C'est une déception totale pour nous, les Tifosi » « J'ai évité de parler de Ferrari ces derniers mois. Je pensais que les critiques exprimées par le président envers les pilotes pousseraient l'équipe à se bouger et à remuer ciel et terre pour donner à [Charles] Leclerc et [Lewis] Hamilton une voiture plus compétitive. Au lieu de ça, on a vu au Qatar le pire Grand Prix dont on puisse se souvenir. C'est une déception totale pour nous, les Tifosi, tant en ce qui concerne les performances de Ferrari en piste au début de la saison que celles affichées par la suite », a confié l’ancien pilote de l’écurie italienne au Corriere Della Serra.