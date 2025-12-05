Transfert en F1 : Verstappen annonce une signature de folie !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis mardi, la nouvelle est officielle. Isack Hadjar a été promu chez Red Bull, et a signé un contrat XXL au sein de l’écurie autrichienne. Le Français rejoint donc Max Verstappen, qui de son côté, semble déjà ravi de l’arrivée du prometteur pilote de 21 ans, comme il l’a d’ailleurs révélé ce vendredi.

Un changement de taille chez Red Bull. Yuki Tsunoda va laisser sa place à Isack Hadjar au sein de l’écurie autrichienne, qui tient donc son nouveau duo de pilotes pour la saison 2026. Le jeune Français de 21 ans s’apprête donc à devenir le coéquipier du champion Max Verstappen, qui ce jeudi, a fixé ses attentes envers lui.

Verstappen enthousiaste pour Hadjar « Ce que j’attends de mon coéquipier ? Qu’il soit bon dans le développement de la voiture, qu’il fasse progresser l’équipe dans la bonne direction, drôle, ouvert d'esprit. Si vous êtes de bons amis en dehors des circuits c'est un bon bonus, mais pas forcément nécessaire ! », a ainsi confié Max Verstappen en conférence de presse.