Transfert en F1 : Verstappen annonce une signature de folie !

Depuis mardi, la nouvelle est officielle. Isack Hadjar a été promu chez Red Bull, et a signé un contrat XXL au sein de l’écurie autrichienne. Le Français rejoint donc Max Verstappen, qui de son côté, semble déjà ravi de l’arrivée du prometteur pilote de 21 ans, comme il l’a d’ailleurs révélé ce vendredi.
Un changement de taille chez Red Bull. Yuki Tsunoda va laisser sa place à Isack Hadjar au sein de l’écurie autrichienne, qui tient donc son nouveau duo de pilotes pour la saison 2026. Le jeune Français de 21 ans s’apprête donc à devenir le coéquipier du champion Max Verstappen, qui ce jeudi, a fixé ses attentes envers lui.
Verstappen enthousiaste pour Hadjar
« Ce que j’attends de mon coéquipier ? Qu’il soit bon dans le développement de la voiture, qu’il fasse progresser l’équipe dans la bonne direction, drôle, ouvert d'esprit. Si vous êtes de bons amis en dehors des circuits c'est un bon bonus, mais pas forcément nécessaire ! », a ainsi confié Max Verstappen en conférence de presse.
« Il mérite donc amplement sa place. Je suis ravi »
De nouveau interrogé concernant Hadjar ce vendredi, Verstappen n’a pas caché son enthousiasme. « Isack a prouvé cette année qu'il était capable de faire quelque chose, il mérite donc amplement sa place. Je suis ravi, il est beaucoup plus jeune que moi, c'est donc un vent de fraîcheur pour l'équipe », confie-t-il dans des propos relayés par le Sprint.