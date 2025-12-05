Transfert en F1 : C'est signé, la grande annonce de Verstappen !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

C’est officiel, Isack Hadjar pilotera aux côtés de Max Verstappen en 2026 ! Le jeune Français de 21 ans va faire face au plus grand défi de sa carrière, aligné aux côtés du quadruple champion du monde. Ce jeudi, le Néerlandais a d’ailleurs été interrogé sur ses attentes envers son nouveau coéquipier.

Ce mardi, Red Bull a fait une grande annonce. Officialisant ses deux pilotes pour la saison 2026, l’écurie autrichienne a fait du Français Isack Hadjar le nouveau coéquipier de Max Verstappen. Un énorme défi attend Hadjar, auteur d’une bonne première saison en Formule 1.

Hadjar chez Red Bull avec Verstappen Le jeune pilote de 21 ans a réagi avec beaucoup d’enthousiasme à cette signature chez Red Bull : « Je suis content de la décision qui a été prise, je pense avoir fait une très bonne saison et au vu des circonstances, c'était la décision qui faisait le plus sens. Je suis très content que Red Bull m'ait choisi après une année », confiait Isack Hadjar à l’Equipe ce mardi. De son côté, Max Verstappen a été interrogé ce jeudi autour des attentes envers son nouveau partenaire.