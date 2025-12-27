PSG - Vitinha au Real Madrid : Accord à «presque 100%» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'il ait prolongé son contrat jusqu'en 2029 en début d'année, Vitinha suscite l'intérêt du Real Madrid qui pourrait profiter d'une éventuelle vente de Vinicius pour financer le transfert du milieu de terrain du PSG. Une opération qui ferait l'unanimité à Madrid.

Compte tenu de son année exceptionnelle, Vitinha serait l'un des objectifs prioritaire du Real Madrid. Le club merengue envisagerait même de vendre Vinicius pour environ 100M€ afin de financer le transfert du milieu de terrain du PSG. Et d'après le journaliste Julio Pulido, les supporters du Real Madrid seraient d'accord avec ce projet quasiment à 100%.

Vendre Vinicius pour recruter Vitinha, le plan du Real Madrid « Presque 100 % des supporters du Real Madrid approuveraient le départ de Vinícius pour l'arrivée de Vitinha. Je ne sais pas si ce sera le cas à 100%, mais c'est sûr qu'il s'agit d'un pourcentage très élevé (...) Mais ce sera une opération très difficile. Je ne pense pas que Luis Enrique acceptera le départ de Vitinha pour le moment », assure-t-il au micro d'El Larguero sur La Cadena SER, avant de poursuivre.