PSG - Vitinha au Real Madrid : Accord à «presque 100%» !

Bien qu'il ait prolongé son contrat jusqu'en 2029 en début d'année, Vitinha suscite l'intérêt du Real Madrid qui pourrait profiter d'une éventuelle vente de Vinicius pour financer le transfert du milieu de terrain du PSG. Une opération qui ferait l'unanimité à Madrid.
Compte tenu de son année exceptionnelle, Vitinha serait l'un des objectifs prioritaire du Real Madrid. Le club merengue envisagerait même de vendre Vinicius pour environ 100M€ afin de financer le transfert du milieu de terrain du PSG. Et d'après le journaliste Julio Pulido, les supporters du Real Madrid seraient d'accord avec ce projet quasiment à 100%.
Vendre Vinicius pour recruter Vitinha, le plan du Real Madrid
« Presque 100 % des supporters du Real Madrid approuveraient le départ de Vinícius pour l'arrivée de Vitinha. Je ne sais pas si ce sera le cas à 100%, mais c'est sûr qu'il s'agit d'un pourcentage très élevé (...) Mais ce sera une opération très difficile. Je ne pense pas que Luis Enrique acceptera le départ de Vitinha pour le moment », assure-t-il au micro d'El Larguero sur La Cadena SER, avant de poursuivre.
«Presque 100 % des supporters du Real Madrid approuveraient»
« Ce qui me paraît important à noter, c'est que les dirigeants du Real Madrid sont enfin convaincus qu'ils ont besoin de ce profil de joueur. Jusque-là, le discours en interne était qu'il fallait faire jouer l'équipe avec Guler et Bellingham à ce poste. Et on a vu que ce n'était pas suffisant. Il faut un joueur qui fasse jouer l'équipe, qui casse des lignes et qui puisse orienter le jeu. Qu'il soit le Kroos que le Real Madrid a perdu. Et ce n'est ni Guler, ni Bellingham », ajoute Julio Pulido.