PSG - Luis Enrique : La relation qui le fait vibrer !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi soir, le PSG reçoit le Stade Rennais au Parc des Princes. Touché à la cheville, Lucas Chevalier va devoir être remplacé dans les buts parisiens. Alors qu’il pourrait connaître sa première titularisation depuis sept mois, Matvey Safonov est très bien intégré au sein du groupe de Luis Enrique, avec qui il échange beaucoup.

Le PSG face à un gros changement. Alors que depuis le début de la saison, Luis Enrique n’a fait jouer que Lucas Chevalier dans les buts parisiens, le numéro 30 est forfait pour la réception du Stade Rennais ce samedi soir. De ce fait, le coach espagnol devrait faire appel à Matvey Safonov afin de remplacer le Français.

Safonov titulaire face à Rennes ? Même si, en conférence de presse, Luis Enrique a laissé planer le doute. « Je ne veux rien dire sur Safonov ou Renato Marin. Quel que soit celui qui joue, ce sera une bonne option pour l’équipe », a expliqué l’entraîneur du PSG. N’ayant pris part à aucune rencontre officielle depuis le 24 mai dernier, Matvey Safonov a été surpris de son manque de temps de jeu selon le Parisien.