Une star du PSG à l’étranger : Luis Enrique annonce son départ

Après sa blessure à la cheville gauche, Achraf Hakimi redouble d'efforts pour revenir à temps pour la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Ce vendredi, à la veille du match entre le PSG et le Stade Rennais, Luis Enrique a confirmé que son latéral droit devrait retrouver les terrains avec sa sélection nationale.
Victime d’un gros tacle de Luis Diaz le mois dernier face au Bayern Munich, Achraf Hakimi s’est engagé dans une course contre-la-montre afin d’être de retour à temps pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations se déroulant chez lui, au Maroc, du 21 décembre au 18 janvier. Un défi que le latéral droit du PSG semble proche de relever.
« Hakimi va rejouer avec son équipe nationale »
Ce jeudi, Achraf Hakimi était présent sur les pelouses du Campus pour s’entraîner individuellement, lui qui avait déjà repris les examens en salle depuis la semaine dernière. Interrogé sur le Marocain ce vendredi en conférence de presse, Luis Enrique a donné de ses nouvelles : « C’est une bonne nouvelle quand un blessé revient. C’est le début de sa convalescence. On l’attend mais après, il y a la CAN. Il va rejouer avec son équipe nationale, pas avec nous ».
« Achraf Hakimi est en train de doubler ses efforts »
La semaine dernière, Nasser Larguet, qui connaît bien Achraf Hakimi, avait révélé sur RMC les efforts considérables réalisés par la star du PSG pour revenir à temps pour la CAN. « Achraf Hakimi est en train de doubler ses efforts et fait pratiquement six heures de rééducation par jour pour revenir à un moment donné et aider son équipe nationale », expliquait l’actuel Directeur Technique National de l’Arabie saoudite.