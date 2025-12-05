Une star du PSG à l’étranger : Luis Enrique annonce son départ

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après sa blessure à la cheville gauche, Achraf Hakimi redouble d'efforts pour revenir à temps pour la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Ce vendredi, à la veille du match entre le PSG et le Stade Rennais, Luis Enrique a confirmé que son latéral droit devrait retrouver les terrains avec sa sélection nationale.

Victime d’un gros tacle de Luis Diaz le mois dernier face au Bayern Munich, Achraf Hakimi s’est engagé dans une course contre-la-montre afin d’être de retour à temps pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations se déroulant chez lui, au Maroc, du 21 décembre au 18 janvier. Un défi que le latéral droit du PSG semble proche de relever.

« Hakimi va rejouer avec son équipe nationale » Ce jeudi, Achraf Hakimi était présent sur les pelouses du Campus pour s’entraîner individuellement, lui qui avait déjà repris les examens en salle depuis la semaine dernière. Interrogé sur le Marocain ce vendredi en conférence de presse, Luis Enrique a donné de ses nouvelles : « C’est une bonne nouvelle quand un blessé revient. C’est le début de sa convalescence. On l’attend mais après, il y a la CAN. Il va rejouer avec son équipe nationale, pas avec nous ».