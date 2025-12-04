PSG : C'est terminé pour Hakimi !

Taclé violemment par Luis Diaz le 4 novembre dernier, Achraf Hakimi a été victime d'une grosse entorse de la cheville gauche. Déterminé à participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, le capitaine du Maroc vient de reprendre l'entrainement avec le PSG, mais pour le moment, il n'a fait que des exercices individuels.
Lors du choc de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern, Achraf Hakimi a dû sortir sur blessure. A la suite d'un violent tacle par derrière signé Luis Diaz, l'international marocain a été victime d'une grosse entorse de la cheville gauche.
PSG : Hakimi est de retour à l'entrainement
Touché le 4 novembre dernier, Achraf Hakimi s'est lancé dans une véritable course contre-la-montre pour disputer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, qui va débuter le 21 décembre. D'ailleurs, le numéro 2 du PSG a déjà repris le chemin de l'entrainement.
PSG : Hakimi s'est entrainé seul ce jeudi
Ce jeudi, Achraf Hakimi était de retour à l'entrainement avec le PSG, comme le démontre un cliché posté sur le compte X du club. Du surcroit, on peut voir dans une vidéo publiée par Actu Foot sur le même réseau social que le capitaine du Maroc a pu réaliser une séance individualisée. Reste à savoir s'il sera remis à temps pour le match d'ouverture de la CAN face aux Comores.