PSG : C'est terminé pour Hakimi !

Amadou Diawara

Taclé violemment par Luis Diaz le 4 novembre dernier, Achraf Hakimi a été victime d'une grosse entorse de la cheville gauche. Déterminé à participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, le capitaine du Maroc vient de reprendre l'entrainement avec le PSG, mais pour le moment, il n'a fait que des exercices individuels.

Lors du choc de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern, Achraf Hakimi a dû sortir sur blessure. A la suite d'un violent tacle par derrière signé Luis Diaz, l'international marocain a été victime d'une grosse entorse de la cheville gauche.

PSG : Hakimi est de retour à l'entrainement Touché le 4 novembre dernier, Achraf Hakimi s'est lancé dans une véritable course contre-la-montre pour disputer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, qui va débuter le 21 décembre. D'ailleurs, le numéro 2 du PSG a déjà repris le chemin de l'entrainement.