PSG - Ousmane Dembélé : Le clash en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Miné par des pépins physiques cette saison, Ousmane Dembélé ne parvient pas à retrouver son niveau de la saison passée avec le PSG. Daniel Riolo a évoqué la situation de l'attaquant français en direct sur RMC jeudi soir, et n'a pas hésité à clasher Dembélé sur son rendement actuel au PSG.

Ousmane Dembélé (28 ans) va-t-il rapidement retrouver de sa superbe au PSG ? Auteur de seulement 2 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison, l'attaquant français est très loin de son gros rendement de la deuxième partie de saison dernière, celle qui lui avait permis de soulever le Ballon d'Or. Et en direct au micro de l'After Foot sur RMC Sport jeudi soir, Daniel Riolo a taclé la star du PSG.

« Ça fait combien de temps qu'on a pas vu un bon match » « Je ne sais pas dans quel état sera Dembélé. Est-ce qu'il va démarrer un match. Ça fait combien de temps qu'on a pas vu un bon match de Dembélé ? Est-ce qu'on a vu le Ballon d'Or cette année (saison) ou un match Ballon d'Or ? C'est comme si on ne l'avait pas vu encore Dembélé. Et on est le 4 décembre. A quel moment sa saison va démarrer ? C'est ça les questions qu'il faut se poser », lâche Riolo.