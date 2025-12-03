Séparation officielle - Antoine Dupont : Le beau cadeau d’adieu !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La séparation était déjà prévue depuis un moment, et elle est désormais actée et officielle : Pita Ahki a fait ses adieux à ses partenaires du Stade Toulousain samedi soir pour sa grande dernière, puisqu'il quitte le club pour Auckland. Antoine Dupont et ses coéquipiers ont tenu à marquer le coup en offrant un beau cadeau d'adieu à leur coéquipier avant cette séparation.

Le Stade Toulousain a dominé le Racing 92 samedi soir en Top 14 (48-24), et cette affaire a été très particulière à plus d'un titre puisqu'elle regroupait deux évènements de taille : le retour tant attendu d'Antoine Dupont après sa grosse blessure, ainsi que la séparation avec Pita Ahki qui disputait son tout dernier match avec Toulouse pour rejoindre les Blues d'Auckland. Dupont et ses coéquipiers ont donc tenu à marquer le coup...

Un cadeau spécial pour les adieux avec Pita Ahki Dans une vidéo publiée sur le compte Instagram du Stade Toulousain, on aperçoit les joueurs remettre à Pita Ahki un fauteuil personnalisé, recouvert de son maillot porté lors de la finale de Champions Cup remportée face au Leinster en 2024. Un bel hommage pour le centre néo-zélandais, qui évoluait aux côtés d'Antoine Dupont depuis 2018 à Toulouse.