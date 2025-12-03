Antoine Dupont, la grosse annonce après son retour !

Axel Cornic

Gravement blessé au genou en mars 2025, alors qu’il disputait le 6 Nations avec le XV de France, Antoine Dupont a dû travailler d’arrache-pied pendant des longs mois pour retrouver la compétition. Et c’est désormais chose faite, puisque le demi-de-mêlée du Stade Toulousain a disputé les premières minutes de sa saison samedi dernier, face au Racing 92.

On n’attendait plus que ça. Forfait pour la tournée de novembre du XV de France, Antoine Dupont a finalement retrouvé les terrains de rugby, avec son club du Stade Toulousain. Et si certains avaient des craintes concernant son niveau, on a pu voir que le Meilleur joueur du monde World Rugby 2021, n’a rien perdu de son talent.

Joli retour pour Dupont Entré en jeu à la 50e minute à la place de Paul Graou, la star française n’a pas marqué d’essais mais a fait marquer, avec une belle passe au pied pour Matthis Lebel. On devrait le revoir à l’œuvre pour la première journée de Champions Cup ce week-end face aux Sharks, avec peut-être une place de titulaire.