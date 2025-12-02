Antoine Dupont, la nouvelle catastrophe !

Pierrick Levallet

Ce samedi, le Stade toulousain a récupéré un joueur majeur. Antoine Dupont a fait son retour contre le Racing 92 et a participé à la victoire des siens (48-24) ce samedi. Les Rouge-et-Noir ont toutefois perdu un autre élément dans la bataille. Matthis Lebel s’est en effet fait opérer de la main. Sa durée d’indisponibilité reste toutefois inconnue.

Le match entre le Stade toulousain et le Racing 92 ce samedi a été l’occasion pour Antoine Dupont de faire son retour à la compétition. Gravement blessé au genou en mars dernier, le demi de mêlée de 28 ans a enfin pu retrouver les terrains après une longue convalescence. Le capitaine du XV de France a d’ailleurs repris la compétition avec une victoire des Rouge-et-Noir (48-24). Mais ce succès toulousain a été entaché par une autre blessure.

Matthis Lebel s'est fait opérer Comme le rapporte La Dépêche, le Stade toulousain a en effet perdu Matthis Lebel. Touché à la main gauche, l’ailier de 26 ans s’est fait opérer ce lundi à la clinique Médipole-Garonne de Toulouse. Sa durée d’indisponibilité demeure encore inconnue. Mais on imagine que l’international français sera absent quelques temps.