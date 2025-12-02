Antoine Dupont : Kylian Mbappé prend son téléphone, il revient !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Les fans du XV de France et d'Antoine Dupont ont vécu un après-midi riche en émotions le 8 mars dernier. Les Bleus se sont imposés en Irlande pendant le tournoi des 6 nations (42-27), mais ont perdu leur capitaine sur blessure en raison d'une rupture d'un ligament croisé du genou droit. De quoi engendrer une longue absence et une opération évoquées par Dupont sur Instagram avec une réaction... de Kylian Mbappé ! Huit mois plus tard, la figure phare du rugby français est revenue !

Le 8 mars dernier, Antoine Dupont se battait avec le XV de France en terres irlandaises à l'Aviva Stadium pour la quête des Bleus d'un nouveau Tournoi des 6 nations. Face aux XV du Trèfle, les hommes de Fabien Galthié sont ressortis vainqueurs de cette confrontation (42-27) mais ont perdu leur capitaine au passage. La faute à un déblayage rugueux en sortie de ruck. Verdict : une rupture d'un ligament croisé de son genou droit. Fin de la compétition et de la saison pour le demi de mêlée du Stade toulousain.

Mbappé réagit au post Instagram de Dupont Après son opération, Antoine Dupont a publié une photo sur Instagram avec le message suivant adressé à ses fans. « Le cœur est encore plus douloureux que le genou au moment de devoir abandonner les copains avant la dernière marche. Je suis fier de ce que nous avons accompli hier et de toutes mes forces avec vous, vous allez le faire. Rupture des ligaments croisés. C’est le début d’un nouveau défi, je vous donne rendez-vous dans quelques mois sur les terrains ». Une publication liké par plus de 340 000 personnes dont Kylian Mbappé. Le capitaine de l'équipe de France de football a donc donné de la force à son homologue du XV de France pour sa rééducation qu'il a entre autres effectué à la clinique Aspetar de Doha.