Antoine Dupont : Après la séparation, c’est le choc !

Axel Cornic

Ce samedi, Antoine Dupont a refoulé les terrains de rugby après une très longue absence à la suite de sa blessure au genou. Et s’il n’a joué que quelques dizaines de minutes, le demi de mêlée semble déjà avoir convaincu les observateurs concernant son état de forme.

On n’attendait plus que ça. Après presque neuf mois d’absence, Antoine Dupont a enfin fait son retour à la compétition avec son club du Stade Toulousain. Pour se préparer au mieux, il a notamment déclaré forfait pour la tournée de novembre du XV de France.

« Le naturel revient au galop, c’est le taulier » Certains avaient des doutes concernant son état de forme après cette longue absence, mais Denis Charvet semble être déjà conquis. « On sent qu’il a des fourmis dans les jambes, il a envie de jouer. On le voit patron déjà, il a envie de reprendre son leadership. Le naturel revient au galop, c’est le taulier » a expliqué l’ancien international français, sur RMC.